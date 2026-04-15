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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, gegen 7.47 Uhr ereignete sich am Berliner Ring in Nienburg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hielt ein 19-jähriger Bruchhausen-Vilsener mit einem VW an der Kreuzung Berliner Ring/Bruchstraße aufgrund von Rotlicht. Eine darauf folgende 21-jährige Nienburgerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den wartenden VW auf. Die junge Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, wollte sich jedoch eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein 27-jähriger Beifahrer (ebenfalls Bruchhausen Vilsen) blieb unverletzt.

Der Polo wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde vorläufig auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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