Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Samstag, den 11. April 2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Große Tonkuhle 3 in Rinteln (ALDI-Markt) zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte während ihres Einkaufs im Markt, als bislang unbekannte Täter aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zwei Geldbörsen entwendeten. In den entwendeten Portemonnaies befand sich lediglich Bargeld. Persönliche Dokumente oder Zahlungskarten wurden nicht entwendet, da diese separat aufbewahrt wurden.

Der Diebstahl wurde erst nach dem Einkauf bemerkt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Handtaschen und Wertsachen insbesondere beim Einkaufen stets nah am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu lassen.

Wer am Samstagvormittag im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich des ALDI-Marktes in Rinteln beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Auch Hinweise, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen hilfreich sein.

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