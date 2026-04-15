PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Samstag, den 11. April 2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Große Tonkuhle 3 in Rinteln (ALDI-Markt) zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte während ihres Einkaufs im Markt, als bislang unbekannte Täter aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zwei Geldbörsen entwendeten. In den entwendeten Portemonnaies befand sich lediglich Bargeld. Persönliche Dokumente oder Zahlungskarten wurden nicht entwendet, da diese separat aufbewahrt wurden.

Der Diebstahl wurde erst nach dem Einkauf bemerkt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Handtaschen und Wertsachen insbesondere beim Einkaufen stets nah am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu lassen.

Wer am Samstagvormittag im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Auffälligkeiten im Bereich des ALDI-Marktes in Rinteln beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden. Auch Hinweise, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen hilfreich sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 11:44

    POL-NI: 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag am 09. Mai 2026

    Lindhorst (ots) - (Thi) Die Polizei Lindhorst lädt am Samstag, den 09. Mai 2026, zum 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag ein. Die Präventionsveranstaltung findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Otto Hattendorf GmbH in der Industriestraße 1 in Lindhorst statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:02

    POL-NI: Nienburg - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, gegen 7.47 Uhr ereignete sich am Berliner Ring in Nienburg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hielt ein 19-jähriger Bruchhausen-Vilsener mit einem VW an der Kreuzung Berliner Ring/Bruchstraße aufgrund von Rotlicht. Eine darauf folgende 21-jährige Nienburgerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:59

    POL-NI: Unfallflucht nach Abbiegevorgang - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag, den 14. April 2026, gegen 15:45 Uhr, kam es im Bereich der Bundesstraße 214 / Große Drakenburger Straße in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Abbiegen mit einer Warntafel seines Fahrzeugs einen links neben ihm befindlichen Pkw. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren