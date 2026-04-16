PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht in Nienburg-Holtorf - Polizei sucht Fahrradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Am gestrigen Mittwoch, den 15. April 2026, ereignete sich gegen 13:20 Uhr im Bereich der Straße "Dobben" (Übergang zur Verdener Landstraße) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die bislang unbekannte Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße "Dobben". Um einem Fahrradfahrer das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, musste die Fahrerin verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug zurücksetzen.

Dabei übersah sie den direkt hinter ihr wartenden Pkw (einen grauen Ford) und stieß mit diesem zusammen. Anstatt den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, entfernte sich die Fahrerin unmittelbar nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Sie fuhr mit ihrem auffällig bronze- bzw rostbraunfarbenden PKW über die Verdener Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

An dem Ford entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro beziffert wird.

Die Polizei Nienburg sucht insbesondere den Fahrradfahrer. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Pkw oder der Fahrerin machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/92120.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 12:21

    POL-NI: Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Samstag, den 11. April 2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Große Tonkuhle 3 in Rinteln (ALDI-Markt) zu einem Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte während ihres Einkaufs im Markt, als bislang unbekannte Täter aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zwei ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:44

    POL-NI: 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag am 09. Mai 2026

    Lindhorst (ots) - (Thi) Die Polizei Lindhorst lädt am Samstag, den 09. Mai 2026, zum 1. Lindhorster Caravan-Sicherheitstag ein. Die Präventionsveranstaltung findet in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Firma Otto Hattendorf GmbH in der Industriestraße 1 in Lindhorst statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:02

    POL-NI: Nienburg - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstagmorgen, den 14.04.2026, gegen 7.47 Uhr ereignete sich am Berliner Ring in Nienburg ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge hielt ein 19-jähriger Bruchhausen-Vilsener mit einem VW an der Kreuzung Berliner Ring/Bruchstraße aufgrund von Rotlicht. Eine darauf folgende 21-jährige Nienburgerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren