Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht in Nienburg-Holtorf - Polizei sucht Fahrradfahrer sowie mögliche weitere Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Am gestrigen Mittwoch, den 15. April 2026, ereignete sich gegen 13:20 Uhr im Bereich der Straße "Dobben" (Übergang zur Verdener Landstraße) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die bislang unbekannte Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die Straße "Dobben". Um einem Fahrradfahrer das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, musste die Fahrerin verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug zurücksetzen.

Dabei übersah sie den direkt hinter ihr wartenden Pkw (einen grauen Ford) und stieß mit diesem zusammen. Anstatt den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, entfernte sich die Fahrerin unmittelbar nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Sie fuhr mit ihrem auffällig bronze- bzw rostbraunfarbenden PKW über die Verdener Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

An dem Ford entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro beziffert wird.

Die Polizei Nienburg sucht insbesondere den Fahrradfahrer. Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Pkw oder der Fahrerin machen können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/92120.

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