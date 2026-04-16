Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit unklarem Unfallhergang

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am späten Sonntagnachmittag, den 08.03.2026, ereignete sich auf der Bundesstraße 65 im Bereich Gelldorf ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Bückeburg weitere Zeugen sucht.

Gegen 16:45 Uhr befuhren ein schwarzer Mercedes Viano sowie eine schwarzer Mercedes V-Klasse die B65 aus Stadthagen kommend in Fahrtrichtung Bückeburg. Im Bereich des Ortsausgangs Gelldorf kam es nach einem Überholvorgang zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Hergang stark voneinander abweichen, ist die Polizei auf neutrale Zeugenaussagen angewiesen.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere nach den Insassen eines silbergrauen Pkw gesucht. Dieser Wagen befuhr zur Unfallzeit die B65 in entgegengesetzter Richtung (von Bückeburg kommend in Richtung Stadthagen). Am Ortseingang Gelldorf soll diesem silbergrauen Fahrzeug der schwarze Mercedes Viano auf der eigenen Spur entgegengekommen sein, da der Van die dortige Verkehrsinsel verbotswidrig auf der linken Seite passierte.

An beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden; Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Insassen des silbergrauen Pkw sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bückeburg unter der Telefonnummer 05722 / 2894-0 in Verbindung zu setzen.

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