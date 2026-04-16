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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

BÜCKEBURG (jah)- Am 16.04.2026 kam es gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelunternehmens an der Hannoverschen Straße 15 in 31675 Bückeburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer einer schwarzen Mercedes-Benz E-Klasse stieß mit seinem Fahrzeug beim Ausparken gegen das dort ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug, einen Opel Vivaro(Kastenwagen). Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, ohne seinen Pflichten im Rahmen der Unfallmeldung nachzukommen.

Nach seinem Einkauf stellte ein 58-jähriger Bückeburger Beschädigungen in Höhe von ca. 800 EUR an der Heckstoßstange seines PKWs fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Fahrzeugführer machen können, melden sich bitte telefonisch beim Polizeikommissariat Bückeburg, 05722-28940.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
PHK Jahn
-Pressestelle-

Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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