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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen/Neulohe - 57-Jähriger ohne Führerschein gestoppt

Wietzen/Neulohe (ots)

(KEM) Einsatzkräfte des PK Hoya kontrollierten in der Nacht zu Freitag (17.04.2026) gegen 3.10 Uhr einen VW Transporter. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrzeugführer aus Syke ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

Der 57-Jährige geriet in das Visier der Einsatzkräfte, da sie an der B6 in Wietzen eine Geschwindigkeitsüberwachung durchführten. Der Mann wurde mit 67 km/h innerorts gemessen. Sie folgten ihm daraufhin und kontrollierten ihn in Neulohe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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