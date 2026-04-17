Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach schwerem Diebstahl aus Verkaufsautomaten
Stadthagen (ots)
(KEM) Am frühen Samstagmorgen, den 11.04.2026, zwischen ca. 2.45 und 4.25 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steins die Glasscheibe eines Verkaufsautomaten am Bahnhof (Am Bahnbrink) ein und entwenden einen Teil der darin gelagerten Waren.
Die verbliebenen Waren waren aufgrund der Splitter anschließend ebenfalls nicht mehr verkaufsfähig. Aufgrund der Beschädigung des Automaten sowie der unverkäuflichen und gestohlenen Ware beträgt der Gesamtschaden ca. 5.000 Euro.
Zeugenhinweise nimmt das PK Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.
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