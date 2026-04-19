Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Unfall mit Folgen
Auetal (ots)
(bae)Am 17.04.2026 gegen 21:00 Uhr kam es im Auetal, OT Wiersen zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Auetaler war mit seinem neu erworbenen Quad auf einem dortigen Feldweg unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Quad, dieses kippte daraufhin um. Dabei wurde der 25-jährige Mitfahrer aus Bad Münder leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Quad weder angemeldet, noch versichert war. Der Fahrer gab an, dass er das Fahrzeug vor dem Anmelden nur einmal "austesten" wolle. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
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