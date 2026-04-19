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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Zwischen Donnerstag, den 16.04.2026, 10:00 Uhr, und Samstag, den 18.04.2026, 14:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Immenkamp" in Bad Nenndorf eingebrochen. Die Täter haben sich dabei durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt in das Haus verschafft. Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer nicht zu Hause gewesen. Zum Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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