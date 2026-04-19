Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Telefonbetrug

Rinteln (ots)

(bae)In der vergangenen Woche wurden bei der Polizei in Rinteln vermehrt Anzeigen erstattet bei denen es sich um sogenannte "Telefonbetrügereien" gehandelt hat. Es gibt verschiedene Ausprägungen dieser Straftat, in der laufenden Serie haben die Geschädigten Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten. Es wurde mitgeteilt, dass durch die Polizei rumänische Einbrecher gefasst worden seien oder dass sich welche in der Nachbarschaft herumtreiben würden. Danach wurde versucht die Geschädigten nach Geld und Wertgegenständen auszufragen. Es kam bei keinem der Anrufe zu einer Übergabe. Die Polizei möchte daher noch einmal sensibilisieren. Bei verdächtigen Anrufen, bitte einfach auflegen. Hat sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Behörde, Bank, Polizei oder dergleichen vorgestellt, kann man dort unter der Amtsnummer zurückrufen und nachfragen. Weiterhin sollte man am Telefon keine Auskünfte über finanzielle oder persönliche Daten geben. Wenn der Gesprächspartner versucht Druck aufzubauen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Und niemals sollte man Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben.

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