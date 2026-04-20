Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag fiel Einsatzkräften der Polizei Nienburg ein Toyota in der Nienburger Innenstadt auf, dessen Fahrzeugführerin deutliche Fahrunsicherheiten aufwies. Unter anderem überfuhr der PKW mehrfach die Fahrbahnmarkierungen und ordnete sich für einen Abbiegevorgang falsch ein. Die 57-jährige Fahrzeugführerin wurde daraufhin in der Oldenburger Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel der Nienburgerin sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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