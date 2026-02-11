Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Hund verendet an Rattengift

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am vergangenen Donnerstag stellte ein 31-Jähriger aus dem Donnersbergkreis seinen Hund wegen akuter gesundheitlicher Probleme beim Tierarzt vor. Trotz einer Not-Operation verstarb das Tier während der Behandlung. Eine Blutuntersuchung zeigte im Nachgang, dass der Hund Rattengift zu sich genommen hatte. Der Hundebesitzer erstattete über die Online-Wache der Polizei eine Anzeige. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Wie und wo der Hund mit dem Gift in Kontakt kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand können weder ein Unglücksfall noch eine vorsätzliche Handlung ausgeschlossen werden. |kle

