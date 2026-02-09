Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zahlreiche Fahrverbote bei erneuten Kontrollen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.02.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6211876

Am Freitag (06.02.2026), zwischen 15 und 21 Uhr, führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste erneut Geschwindigkeitskontrollen dem Teilstück L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und der Auffahrt zur B9 durch. Bei diesmal mehr als 3.200 gemessenen Fahrzeugen wurden mehr als 1.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers betrug 123 km/h und damit 73 km/h mehr als erlaubt. Mehr als 100 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Aufgrund von Straßenschäden wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich der L523 durch die Stadt Ludwigshafen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer aktuell auf 50 km/h reduziert.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, zur eigenen Sicherheit und zum Schutz anderer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit konsequent einzuhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell