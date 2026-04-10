Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Herrenloses Gepäckstück führt zur Täterfestnahme

Frankfurt am Main (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde im Hauptbahnhof Frankfurt am Main ein herrenloses Gepäckstück festgestellt. Der Nahbereich wurde unmittelbar geräumt und die angrenzenden Gleise für den Bahnbetrieb gesperrt. Nach erfolgtem Einsatz eines Sprengstoffspürhundes wurde der Koffer geöffnet. Hierin befanden sich ausschließlich Bekleidungsgegenstände sowie ein Laptop.

15 Minuten nach der Öffnung wurde der vermeintliche Eigentümer des Koffers durch die eingesetzten Kräfte festgestellt und zur Dienststelle verbracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut aus mehreren Diebstahlshandlungen. Die Geschädigten konnten bereits ermittelt werden.

Gegen den männlichen Beschuldigten wird nun aufgrund der o.g. Diebstahlsdelikte ermittelt. Für die entstandenen Kosten aufgrund des ausgelösten Polizeieinsatzes muss der Beschuldigte sich ebenfalls verantworten.

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