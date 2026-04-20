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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer auf Fahrradweg von Hund gebissen
Hundehalterin gesucht

Hoya (ots)

(opp) Am Sonntag, den 19.04.2026, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 40jähriger Fahrradfahrer den Fahrradweg entlang des Tonnenweges in Hoya. Beim Passieren eines abgestellten rotfarbenen Fahrzeugs, VW Caddy, Dacia, oder ähnlich, bemerkte der Fahrradfahrer einen Hund, eventuell ein schwarzer Labrador-Mix, welcher sich laut bellend von einer weiblichen Person vom Fahrzeug entfernte und den Fahrradfahrer ansprang und in den Oberschenkel sowie in die untere Wade biss. Nachdem der Fahrradfahrer stoppte, ließ der Hund von ihm ab. Die Fahrzeugführerin rief ihren Hund zurück, verbrachte ihn in das Auto und verließ den Vorfallort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Dieser begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei in Hoya führt die Vorkommnisse als fahrlässige Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, sich unter 04251/67280, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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