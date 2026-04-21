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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Zeugenaufruf nach E-Scooter-Diebstahl

Lindhorst (ots)

(KEM) Am Samstag, den 18.04.2026, wurde ein E-Scooter an der Bahnhofstraße in Lindhorst gestohlen.

Der Scooter des Herstellers Segway-Ninebot war am Fahrradport am Bahnhof in Lindhorst angeschlossen und wurde in der Zeit von 17 bis 21 Uhr entwendet. Er hatte einen Wert von ca. 700 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lindhorst unter 05725/7083415 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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