Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Zeugenaufruf nach E-Scooter-Diebstahl

Lindhorst (ots)

(KEM) Am Samstag, den 18.04.2026, wurde ein E-Scooter an der Bahnhofstraße in Lindhorst gestohlen.

Der Scooter des Herstellers Segway-Ninebot war am Fahrradport am Bahnhof in Lindhorst angeschlossen und wurde in der Zeit von 17 bis 21 Uhr entwendet. Er hatte einen Wert von ca. 700 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lindhorst unter 05725/7083415 entgegen.

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