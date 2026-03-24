Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7

Handewitt: Lebensgefährlich verletzte männliche Person am Fahrbahnrand entdeckt - Zeugen gesucht

A7 / Handewitt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (24.03.2026) wurde auf der A7 in Fahrtrichtung Norden eine lebensgefährlich verletzte Person aufgefunden. Die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.

Gegen 05:40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer kurz vor dem Parkplatz Altholzkrug eine am Fahrbahnrand liegende Person. Ersthelfer stellten fest, dass es sich um einen schwerstverletzten Mann handelt, der umgehend medizinisch versorgt wurde.

Die Einsatzkräfte leiteten umfangreiche Rettungsmaßnahmen ein. Der Mann wurde in ein Flensburger Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Identität des Mannes ist bislang unbekannt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen sowie der Spurenlage vor Ort kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass ein Verkehrsunfall ursächlich ist. Ebenso sind andere Geschehensabläufe Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Hergang ist bislang nicht geklärt, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Zur Klärung des Sachverhalts wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Rettungs- und Ermittlungsmaßnahmen kam es zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen, einschließlich zeitweiser Vollsperrungen in Fahrtrichtung Dänemark.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der A7 zwischen der Anschlussstelle Flensburg und dem Parkplatz Altholzkrug unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich zu melden. Insbesondere könnten Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen, Personen oder ungewöhnlichen Situationen von Bedeutung sein. Hinweisgeber werden gebeten, mit dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord unter 04621/94520 oder per E-Mail unter schleswig.pabr@polizei.landsh.de in Kontakt zu treten.

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