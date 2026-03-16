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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stadum: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Stadum (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.2026) gegen 07:00 Uhr kam es auf der K113 / Spierling bei Stadum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer leicht verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW die Straße Spierling aus Richtung Stadum kommend in Fahrtrichtung Enge. Vor ihm befand sich ein Kleinkraftrad, das ebenfalls aus Richtung Stadum in Richtung Enge unterwegs war.

Der PKW-Fahrer setzte in einer Rechtskurve zum Überholen des Kleinkraftrads an. Während des Überholvorgangs kam ihm jedoch Gegenverkehr entgegen. Daraufhin beschleunigte der PKW-Fahrer und scherte unmittelbar vor dem Kleinkraftrad wieder ein.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrads stark abbremsen. Dabei geriet er auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den gestürzten Fahrer zu kümmern. Möglicherweise hat dieser den Sturz gar nicht bemerkt. Das verursachende Fahrzeug wurde als dunkler Audi der Q-Reihe beschrieben.

Die Polizei sucht neben dem Verursacher auch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Leck unter 04662-891260 oder per E-Mail unter leck.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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