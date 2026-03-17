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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Mehrere Auseinandersetzungen unter Jugendlichen - 17-Jähriger durch Messerangriff schwer verletzt

Flensburg (ots)

Am Montagnachmittag (16.03.2026) gegen 15:45 Uhr kam im Bereich der Flensburger Innenstadt zu offenbar mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen. Eine Person wurde durch einen Messerangriff schwer am Arm verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich zunächst im Parkhaus der Holmpassage eine größere Auseinandersetzung mit etwa 30 beteiligten Personen. Ersten Hinweisen zufolge sollen einige Beteiligte auch Messer mitgeführt haben. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde ein 17-jähriger Deutscher durch Schnittverletzungen an den Unterarmen schwer verletzt. Er musste in einem Flensburger Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Mittlerweile konnte der junge Mann aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten zahlreiche Beteiligte. Aufgrund von Zeugenhinweisen ergaben sich erste Anhaltspunkte zu Tatverdächtigen.

Im weiteren Verlauf kam es im Bereich des Flensburger ZOB zu mindestens einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll unter anderem auch ein Schlagring eingesetzt worden sein.

Zur Beruhigung der Lage und zur Aufnahme der Sachverhalte waren mehrere Streifenwagen der Bundes- und Landespolizei im Einsatz.

Vorübergehend wurden fünf Personen zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Wache genommen. Die Klärung zur genauen Tatbeteiligung steht noch aus.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten oder zum Ablauf der Auseinandersetzungen machen können, sich unter der Telefonnummer 0461-484 0 zu melden. Außerdem bittet die Polizei darum, mögliches Video- und Bildmaterial, welches im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen gefertigt wurde, auf sh.hinweisportal.de hochzuladen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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