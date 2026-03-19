Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum

Flensburg: Positives Fazit nach ÖPNV-Kontrollen

Husum / Flensburg (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) führten zahlreiche Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei teilweise gemeinsam mit dem Ordnungsdienst umfangreiche Kontrollen von Reisenden an den Bahnhöfen in Flensburg und Husum durch. Hintergrund der Maßnahmen ist das seit Ende 2024 geänderte Waffenrecht.

Die Kontrollen verfolgen das Ziel, das Dunkelfeld beim Mitführen gefährlicher Gegenstände weiter aufzuhellen und die Sicherheit für Reisende nachhaltig zu erhöhen.

Im Zeitraum von 09:00 bis 13:00 Uhr wurden am Bahnhof Flensburg insgesamt über 200 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte vier mitgeführte, verbotene Gegenstände fest, die zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen führten.

Ausgehend vom Bahnhof Husum begleiteten die Einsatzkräfte zwischen 09:00 und 15:30 Uhr drei Zugverbindungen (Husum - St. Peter-Ording, Husum - Sylt sowie Husum - Kiel). In diesem Zusammenhang wurden circa 150 Personen kontrolliert. Es wurde ein Messer und eine Schere sichergestellt.

Neben den Kontrollen führten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche aufklärende Gespräche mit Reisenden.

Besonders hervorzuheben ist die überwiegend positive Resonanz auf die Maßnahmen: Sowohl kontrollierte Bürgerinnen und Bürger als auch Außenstehende zeigten großes Verständnis und Zuspruch. Viele äußerten sich dankbar für die Präsenz der Einsatzkräfte und sprachen sich ausdrücklich für regelmäßige Kontrollen aus. Insgesamt entstand der Eindruck, dass die Maßnahmen das Sicherheitsgefühl der Reisenden an Bahnhöfen und in Zügen deutlich stärken konnten.

Die Polizeidirektion Flensburg wird auch künftig im gesamten Zuständigkeitsbereich entsprechende Einsätze durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden sowie die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren und zu schützen.

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