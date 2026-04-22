Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 21.04.2026, gegen 19.20 Uhr ereignete sich am Sportplatzweg Höhe Verdener Landstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall. Personen wurden nicht verletzt.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge verlor ein 31-jähriger Nienburger beim Abbiegen in den Sportplatzweg die Kontrolle über seinen Mazda und fuhr frontal gegen einen Stromkasten sowie eine Mauer. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

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