Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachsenhagen/Hagenburg/Wölpinghausen - Sachbeschädigung auf Spielplätzen der Grundschulen sowie an der Schaumburger Landstraße/Dorfstraße
Sachsenhagen/Hagenburg/Wölpinghausen (ots)
(KEM)
Sachsenhagen/Hagenburg
In der Zeit von Donnerstag, 15.04.2026, 18 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2026, 6.20 Uhr haben Unbekannte auf den Spielplätzen der Grundschulen Sachsenhagen und Hagenburg mit Fahrzeugen vermutlich durch sog. Wheelies (Fahrmanöver auf dem Hinterrad z.B. eines Rollers) Bremsspuren auf dem Fallschutz verursacht.
Wölpinghausen
In der Zeit von Freitag, 17.04.2026, 18 Uhr, bis Samstag, 18.04.2026, 12 Uhr haben Unbekannte diverse Gegenstände im Bereich "Dorfstraße" Ecke "Schaumburger Landstraße" mit Graffiti beschmiert. U.a. wurden Straßen- und Ortsschilder, Buswartehäuser und dortige Mülleimer sowie Stromverteilerkästen mit dem Schriftzug "REAL 21" versehen.
Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hagenburg unter 05033/980130 entgegen.
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