PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei mit Bildern von einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Auf den Bildern sind mehrere Tatverdächtige eines gewalttätigen Übergriffs vom 1. Februar 2025 gegen 20.10 Uhr zu erkennen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben einen Mann auf der Bismarckstraße angegriffen, weshalb dieser in Restaurant flüchtete. Die Angreifer verfolgten den Mann mit Schlagwerkzeugen und warfen Gegenstände nach ihm. Da bisherige erfolgsversprechende Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Sie finden es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/196268

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7521 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:42

    POL-GE: Motorradfahrer in Tempo 30-Zone deutlich zu schnell

    Gelsenkirchen (ots) - Geschwindigkeitskontrollen gehören zum Alltag der Polizei. Manchmal zeigen sie jedoch besonders deutlich, warum sie notwendig sind. So auch bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Buer. Im Rahmen der Kontrolle an der Braukämperstraße hat die Polizei am Montagvormittag, 2. März 2026, einen Motorradfahrer mit 68 km/h gemessen. In dem dortigen Abschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:25

    POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen endet im Krankenhaus

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montagmorgen, 2. März 2026, gegen 7.40 Uhr an der U-Bahn-Station "Bismarckstraße" in Schalke. Nach aktuellem Ermittlungs-stand ereignete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:07

    POL-GE: Zeugen nach Raub gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem einer Gelsenkirchenerin in Schalke das Geld aus einem Rucksack geraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Montagabend, 2. März 2026, war die 56-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich Herdstraße/Schwäbische Straße unterwegs. Plötzlich rissen drei unbekannte Personen von hinten an ihrem Rucksack. Die Frau hielt nach eigenen Angaben am Rucksack fest, woraufhin das Trio an ihr und dem Gepäckstück zerrte, bis sie schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren