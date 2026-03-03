Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei mit Bildern von einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Auf den Bildern sind mehrere Tatverdächtige eines gewalttätigen Übergriffs vom 1. Februar 2025 gegen 20.10 Uhr zu erkennen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben einen Mann auf der Bismarckstraße angegriffen, weshalb dieser in Restaurant flüchtete. Die Angreifer verfolgten den Mann mit Schlagwerkzeugen und warfen Gegenstände nach ihm. Da bisherige erfolgsversprechende Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Sie finden es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/196268

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7521 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell