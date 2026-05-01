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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 65-Jährige nach Angriff mit Messer durch Spezialeinsatzkräfte überwältigt

Zülpich (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (1. Mai) um 1.47 Uhr erhielt die Polizei Euskirchen einen Notruf wegen einer randalierenden Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griff die Frau die Polizeibeamten mit einem Messer an. Die Beamten blieben unverletzt.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden zusätzliche Kräfte, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, hinzugezogen.

Die 65-jährige Frau konnte schließlich in ihrer Wohnung überwältigt werden. Sie blieb unverletzt.

Die Frau befand sich nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Während des Einsatzes wurden die Bachstraße sowie die umliegenden Straßen zeitweise gesperrt.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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