Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zur Mainacht im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Die Mainacht im Kreis Euskirchen verlief aus polizeilicher Sicht unauffällig. Zwischen 20 und 6 Uhr registrierten die Einsatzkräfte kreisweit 13 Einsätze (2025: 22) mit direktem Bezug zu den Maifeierlichkeiten.

Nach Streitigkeiten wurde gegen 2 Uhr am heutigen frühen Freitagmorgen eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen im Rahmen einer Veranstaltung am Sportzentrum in Großvernich gemeldet. Zwei Personen verletzten sich dabei und kamen ins Krankenhaus. Gegen einen 20-Jährigen aus Euskirchen ist ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Nahezu zeitgleich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Euskirchen-Kuchenheim. Ein Mann aus Schleiden wollte zwei Streitparteien trennen. Eine der Streitparteien zog diesen zu Boden und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht.

Weitere nennenswerte oder herausragende Vorkommnisse sind bislang nicht bekannt.

Der überwiegende Teil der Menschen tanzte jedoch ganz friedlich in den Mai und genoss den Abend und die Nacht in guter Stimmung.

Diese Bilanz kann sich noch verändern - etwa, wenn im Nachgang weitere Anzeigen eingehen oder sich die Bewertung einzelner Vorfälle durch die Ermittlungen verändert.

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