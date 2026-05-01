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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen nach Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion - Zeugensuche

Euskirchen (ots)

Am heutigen Freitagabend (1. Mai) ging um 19.42 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Anlass war ein explosionsartiges Knallgeräusch im Bereich der Baumstraße in der Euskirchener Innenstadt.

Nach ersten Erkenntnissen zerbarsten infolge der Explosion eine Schaufensterscheibe eines Geschäftsraums und mehrere Fenster. Polizei und Feuerwehr begaben sich umgehend zum Einsatzort, sperrten den Bereich weiträumig ab.

Im Anschluss erfolgte die Spurensicherung durch die Kriminalpolizei. Dabei konnten Reste von Böllern aufgefunden werden. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Zudem entstand an keinem Gebäude struktureller Schaden.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gefertigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Euskirchen geführt.

Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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