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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Kraftrad und Fußgänger - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein 82-jähriger Fußgänger im Stadtteil Kirchheim bei einem Zusammenstoß mit einem Kraftrad leicht verletzt.

Der Senior war kurz vor 8:00 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Heinrich-Fuchs-Straße unterwegs. In Höhe des Kreisverkehrs an der Straße Kolbenzeil trat er unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei wurde er vom Kraftrad, das von einer unbekannten Person gerade in den Kreisverkehr gesteuert wurde, erfasst. Dadurch stürzte der 82-Jährige und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Der lebensältere Mann begab sich selbständig in medizinische Betreuung.

Der Unbekannte auf seinem Kraftrad fuhr indes einfach weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen und sucht nun Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Kraftrad und dessen Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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