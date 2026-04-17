PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Ladung verloren und Unfall verursacht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Donnerstagabend auf der A 6 bei Schwetzingen einen Teil seiner Ladung und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte fuhr einfach weiter.

Ein Unbekannter war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim verlor er einen Abzieher für Teer von seinem Fahrzeug. Dieser blieb auf der linken Fahrspur auf der Fahrbahn liegen. Der Unbekannte bemerkte dies nicht und fuhr einfach weiter. Ein 44-jähriger Mann, der mit seinem Skoda den linken Fahrstreifen befuhr, bemerkte den Gegenstand, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Abzieher. Dabei wurde am Fahrzeugboden die Kraftstoffleitung beschädigt. Hierdurch wurde die linke Fahrspur auf einer Länge von rund 200 Metern durch ausgetretenen Kraftstoff verunreinigt. Im weiteren Verlauf wurde die rechte Fahrspur der A 61 in Richtung Speyer auf einer Strecke von mehreren hundert Metern ebenfalls verunreinigt, bis der Skoda-Fahrer den Kraftstoffverlust bemerkte und anhielt.

Ein Zeuge wurde auf den Unfall aufmerksam und notierte sich das Kennzeichen den Unbekannten.

Nach der Unfallaufnahme wurde der verunreinigte Bereich abgesichert. Durch die Autobahnmeisterei wurde der Gegenstand von der Fahrbahn entfernt und die Verunreinigungen beseitigt.

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 13:33

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 9:45 Uhr, ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Anlage ein Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer war auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links in den Gartenschauweg abzubiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage. Infolgedessen kollidierte er mit einer herannahenden Straßenbahn, welche ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:38

    POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Glasfront eines Friseursalons - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein bisher unbekannter Mann beschädigte am frühen Freitagmorgen gegen 01:20 Uhr drei Scheiben eines Friseursalons in der Schwetzinger Straße. Durch die Gewalteinwirkung entstanden an den Glasfronten jeweils ein Loch. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen konnten beobachten, wie der dunkel gekleidete Mann die Scheiben ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:59

    POL-MA: Heidelberg: 5.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 06 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin einen in der Bunsenstraße am Straßenrand geparkten Cupra und flüchtete im Anschluss. Durch den Unfall entstand an dem Cupra ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren