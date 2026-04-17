Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 9:45 Uhr, ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Anlage ein Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer war auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links in den Gartenschauweg abzubiegen. Dabei missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage. Infolgedessen kollidierte er mit einer herannahenden Straßenbahn, welche in gleiche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von mehr als 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

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