Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Störungen bei nicht angemeldeten Versammlungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag fand eine angemeldete Versammlung vor einem Betriebsgelände in der Peter-Schuhmacher-Straße statt, welche von der Polizei begleitet wurde. Um kurz nach 12 Uhr kam es in unmittelbarer Nähe zu einer nicht angemeldeten Versammlung. In deren Verlauf blockierten mehrere Personen die Zufahrt zu dem Betriebsgelände sowie mehrerer angrenzenden Firmen. Vereinzelt hatten sich Personen dabei auf dem Boden festgeklebt. Nach Auflösung der Versammlung durch die Versammlungsbehörde, wurden die Personen durch die Polizei vom Boden gelöst und die Örtlichkeit geräumt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.

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