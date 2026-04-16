Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 57-Jähriger wg. Sachbeschädigung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Heidelberg:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 57-jährigen Mann erlassen. Ihm wird Sachbeschädigung in fünf Fällen zur Last gelegt. Am 12.04.2026 war der Tatverdächtige zu Fuß im Stadtteil Weststadt in 69115 Heidelberg unterwegs.

Gegen 13:55 Uhr soll er in der dortigen Kaiserstraße an fünf unterschiedlichen dort geparkten Fahrzeugen aus nichtigem Anlass insgesamt sechs Reifen mit einem Küchenmesser zerstochen haben.

Hierdurch soll ein Sachschaden in Höhe von etwa 790,00 EUR entstanden sein. Durch einen Zeugen war die Polizei verständigt worden, die den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dieser einschlägig vorbestraft ist und erst vor kurzem aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war.

Am 13.04.2026 wurde der Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen.

Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an.

Weitere potenzielle Geschädigte aus dem Bereich der Heidelberger Weststadt, deren Fahrzeugreifen zerstochen worden sind, werden gebeten sich unter 06221/1857-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg Pressestelle:

Erster Staatsanwalt Herr Schmidt

Telefon: 06221/59-2024

E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

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