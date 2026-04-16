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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücksichtslose Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag verursachte eine rücksichtslose Radfahrerin in der Mannheimer Innenstadt einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Frau von der Unfallstelle.

Die zunächst unbekannte Radfahrerin befuhr gegen 15:45 Uhr mit ihrem Fahrrad die Fußgängerzone Planken. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle Strohmarkt forderte sie Passanten lautstark auf, Platz zu machen. Eine Zeugin konnte ihr noch rechtzeitig ausweichen. Im weiteren Verlauf stieß die Radfahrerin jedoch im Haltestellenbereich mit einer 32-jährigen Frau zusammen, die dort auf die Straßenbahn wartete. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unter Zurücklassung ihres Fahrrads von der Unfallstelle.

Die 32-jährige Fußgängerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen in Form von Prellungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Zeugin hatte die flüchtende Radfahrerin mit ihrem Mobiltelefon aufgenommen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte kurz darauf eine 35-jährige Frau am Neckarufer festgestellt werden. Sie wurde anhand der Videoaufzeichnung der Zeugin und ihrer mitgeführten Gegenstände als die flüchtige Radfahrerin identifiziert. Gegen sie wird nun wegen des Verkehrsunfalls, der Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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