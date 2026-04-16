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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kontrollen anlässlich des europaweiten Speedmarathons

Mannheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim beteiligt sich vom 13. bis zum 19. April 2026 an der Geschwindigkeitskontrollwoche. Höhepunkt war der europaweite Speedmarathon am Mittwoch. In diesem Rahmen führte die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheims unter anderem auf der Autobahn A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg Kontrollen durch. Auf der Höhe von Mannheim-Seckenheim überwachten die Beamtinnen und Beamten die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Mannheim. Im Laufe des Mittwochmorgens wurden insgesamt 19 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, darunter 4 Verstöße, die ein Fahrverbot nach sich zogen. Ein Fahrzeug war sogar mehr als 60 km/h schneller als erlaubt unterwegs und das obwohl zu schnelles Fahren nach wie vor Unfallursache Nr. 1 im Straßenverkehr ist. Die Geschwindigkeitskontrollen stellen einen wichtigen Baustein der Vision Zero dar, also dem Ziel die Zahl der Verkehrstoten auf null zu reduzieren

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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