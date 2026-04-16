POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) - Zwei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Haltestelle Herrenmühle auf der Hauptstraße in der Heidelberger Altstadt. Ein Zeuge meldete um kurz vor 1 Uhr der Polizei, dass durch die Jugendlichen eine Scheibe der Haltestelle mit einem Stein eingeschlagen wurde. Die Höhe des so entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Nach der Tat liefen sie in ...

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