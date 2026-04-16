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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 56-Jähriger bog am Dienstag um kurz vor 13:30 Uhr mit seinem BMW entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Landstraße nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei missachtete er den Vorrang der Straßenbahn, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Unfallschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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