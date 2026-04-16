POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Straßenbahn
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Ein 56-Jähriger bog am Dienstag um kurz vor 13:30 Uhr mit seinem BMW entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Landstraße nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei missachtete er den Vorrang der Straßenbahn, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Unfallschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Weinheim.
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