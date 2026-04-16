Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bushaltestelle beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Haltestelle Herrenmühle auf der Hauptstraße in der Heidelberger Altstadt. Ein Zeuge meldete um kurz vor 1 Uhr der Polizei, dass durch die Jugendlichen eine Scheibe der Haltestelle mit einem Stein eingeschlagen wurde. Die Höhe des so entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Nach der Tat liefen sie in Richtung des Bahnhofs Altstadt davon. Einer der Tatverdächtigen trug eine ärmellose Weste und hatte schwarze Haare. Der andere war mit einem hellgrauen Pulli bekleidet und hatte hellbraune Haare. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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