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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Altlußheim in der Lanzstraße verschafften sich zwei unbekannte Täter am Mittwochmorgen gegen 1:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Unbekannten beschädigten eine Glasscheibe und gelangten so ins Innere.

Hinweise zur Identität der Täter gibt es keine. Daher sucht der Polizeiposten Altlußheim nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06205/31129 (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) zu melden. Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten nimmt Hinweise das Polizeirevier Hockenheim unter der Nummer 06205/2860-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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