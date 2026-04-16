Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend um kurz nach 23:00 Uhr gerieten mehrere Personen am Alten Messplatz vor den Treppenabgängen zur Neckarwiese in eine körperliche Auseinandersetzung. Passanten verständigten über den Notruf die Polizei. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 24 und 36 Jahren. Beide gaben an, von Unbekannten angegriffen worden zu sein. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Der 24-Jährige erlitt eine Schnittwunde und wurde dadurch leicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige blieb nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Angreifer flüchteten nach der Tat in Richtung Neckarwiese.

Der Mann mit dem Messer wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 175 cm groß

- Stoppelbart

- Schwarze Kurzhaarfrisur

- Dunkel gekleidet

Von den anderen Angreifern konnten zunächst keine Beschreibungen erlangt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621/3301-0 zu melden.

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