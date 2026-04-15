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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 20:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Motorrollerfahrer, der gemeinsam mit seiner Sozia im Steinschleifenweg/St.-Wolfang-Straße gegen einen geparkten Skoda fuhr und hierdurch Sachschaden von etwa 8.000 Euro verursachte. Nach dem Zusammenstoß stürzten der Rollerfahrer sowie seine Mitfahrerin zu Boden, wodurch sich die Mitfahrerin vermutlich leicht verletzte. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten von der Unfallörtlichkeit. Dem Zeugen gelang es noch, sich das Versicherungskennzeichen des roten Rollers zu notieren und der Polizei zu melden.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: männlich, ca. 13-16 Jahre alt, dunkel gekleidet, schwarzer Helm, schwarzes Visier.

Mitfahrerin: weiblich, ca. 13-16 Jahre alt, schwarz/rosafarbene Schuhe, schwarzer Helm, vermutlich im Rückenbereich verletzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer sowie die Mitfahrerin geben können, sich unter der Tel.:06201 / 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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