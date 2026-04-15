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Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Die Suche nach der 15-Jährigen aus Meckesheim ist beendet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6255361). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.

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