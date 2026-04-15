Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In geparktes Auto eingebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag wurde im Stadtteil Vogelstang in ein geparktes Auto eingebrochen.

Unbekannte schlugen in diesem Zeitraum eine Scheibe an dem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz in der Pommernstraße abgestellt war, ein und entwendeten daraus eine Bohrmaschine nebst Akku und Ladegerät sowie zwei Akkus und ein Ladegerät für einen Akkuschrauber.

Auch im Stadtteil Wallstadt kam es zu einer gleichartigen Tat. Hier drangen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen BMW ein, durchwühlten das Fahrzeuginnere und entwendeten daraus ein Etui mit Zahlungskarten und persönlichen Dokumenten.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

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