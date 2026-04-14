Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: 27-jähriger Tatverdächtiger wegen besonders schweren Falls des Betruges in Untersuchungshaft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen erlassen.

Der 27-Jährige soll am Nachmittag des 27.03.2026 einen Goldankauf- und Verkaufsladen in Weinheim aufgesucht haben. Dort habe er unter Vorspiegelung der Echtheit eine gefälschte Goldkette zu einem Preis von 4.100 EUR an den Ladenbetreiber verkauft.

Am Nachmittag des 13.04.2026 soll der Tatverdächtige in einem weiteren Weinheimer Geschäft für den An- und Verkauf von Gold ebenfalls eine gefälschte Goldkette zum Verkauf für 4.100 EUR angeboten haben. Auch in diesem Falle habe der Tatverdächtige um die Unechtheit dieser Goldkette gewusst und den Geschädigten in Unkenntnis darüber gelassen.

Der Geschädigte erkannte jedoch die Fälschung und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In beiden Fällen soll der Tatverdächtige in der Absicht gehandelt haben, sich durch die wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von gewisser Dauer und einigem Umfang zu verschaffen.

Nach der vorläufigen Festnahme am 13.04.2026 wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag, dem 14.04.2026 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen Betruges und versuchten Betruges erließ.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Weinheim dauern an.

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Staatsanwaltschaft Mannheim

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