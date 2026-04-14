PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinlaster kollidiert mit Bahnschranke

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 60-Jähriger war am Montag mit seinem Kleinlaster auf der Goethestraße in Richtung Friedrichsfelder Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte er gegen 11:45 Uhr über den dortigen Bahnübergang nach rechts abbiegen. Dabei missachtete der Fahrer die bereits rot leuchtende Ampelanlage und fuhr über den Bahnübergang. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleinlaster und einer der sich senkenden Schranken. Durch die Wucht der Kollision riss der Schrankenbalken ab und die Halterung verbog sich. Der so entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Kleinlaster konnte den Gleisbereich noch rechtzeitig verlassen, so dass keine Gefahr eines Zusammenstoßes mit einer Bahn bestand. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand an der offenen Ladefläche ein geringer Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 09:45

    POL-MA: Mannheim: Diebstahl auf Bahngleisbaustelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft auf einer Bahngleisbaustelle in der Otto-Selz-Straße in der Mannheimer Innenstadt mehrere Kupferkabel im Gesamtwert von rund 6.600 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zum Gelände der Bahngleisbaustelle und trennten dort etwa 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren