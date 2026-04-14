Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinlaster kollidiert mit Bahnschranke

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 60-Jähriger war am Montag mit seinem Kleinlaster auf der Goethestraße in Richtung Friedrichsfelder Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte er gegen 11:45 Uhr über den dortigen Bahnübergang nach rechts abbiegen. Dabei missachtete der Fahrer die bereits rot leuchtende Ampelanlage und fuhr über den Bahnübergang. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleinlaster und einer der sich senkenden Schranken. Durch die Wucht der Kollision riss der Schrankenbalken ab und die Halterung verbog sich. Der so entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Kleinlaster konnte den Gleisbereich noch rechtzeitig verlassen, so dass keine Gefahr eines Zusammenstoßes mit einer Bahn bestand. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand an der offenen Ladefläche ein geringer Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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