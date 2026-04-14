Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Lebensgefährlich verletzter Mann nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Gegen 22:18 Uhr ereignete sich in Heidelberg an der Haltestelle Ochsenkopfweg ein Unglücksfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zwischen einer einfahrenden Straßenbahn und einem wartenden Mann zu einem Zusammenstoß. Der Mann stürzte und wurde zwischen dem Bahnsteig und der Straßenbahn eingeklemmt. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Mann geborgen werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In der Bahn wurde glücklicherweise niemand verletzt. Über die genauen Hintergründe des Zusammenstoßes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen. Der Straßenbahnverkehr war bis in die frühen Morgenstunden durch die Sperrung der Strecke betroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell