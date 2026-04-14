Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 612 zwischen Horrenberg und Hoffenheim, PM 2

Horrenberg (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6254634,

kam es auf der L 612 zu einem Verkehrsunfall, bei dem während der Unfallaufnahme der Bereich kurzfristig voll gesperrt werden musste.

Zum Unfallhergang ist bislang lediglich bekannt, dass es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam, bei dem ein 23-jähriger Pkw-Fahrer eines Ford vermutlich die Vorfahrt an der Einmündung Horrenberger Straße in Richtung Hoffenheim missachtete. Eine entgegenkommende 57-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät, so dass ein Zusammenstoß nicht verhindert werden konnte. Die Sperrung der L 612 wurde nach Beendigung der Unfallaufnahme gegen 22.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 EUR, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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