POL-MA: Horrenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 612 zwischen Horrenberg und Hoffenheim - aktuell Vollsperrung, PM 1
Horrenberg (ots)
Akutell kommt es aufgrund eines Unfalls auf der L 612, Horrenberg in Fahrtrichtung Hoffenheim, zu einer Vollsperrung. Informationen zum Unfallhergang oder etwaigen Verletzten liegen nicht vor. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell