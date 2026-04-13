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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 612 zwischen Horrenberg und Hoffenheim - aktuell Vollsperrung, PM 1

Horrenberg (ots)

Akutell kommt es aufgrund eines Unfalls auf der L 612, Horrenberg in Fahrtrichtung Hoffenheim, zu einer Vollsperrung. Informationen zum Unfallhergang oder etwaigen Verletzten liegen nicht vor. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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