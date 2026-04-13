POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Fahrstreifensperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am Samstag kam es um kurz vor 19 Uhr zu einem Zwischenfall zwischen einem 7-jährigen Mädchen und einem Hund in der Pflügersgrundstraße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte das Kind zunächst mit einem Dobermann auf dem Gehweg gespielt. Dabei soll sie den Hund am Schwanz gezogen haben, woraufhin der Dobermann sie mit dem Maul an den Haaren am Hinterkopf packte und zu Boden riss. Das Kind erlitt ...

mehr