POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Fahrstreifensperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 2
Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6254238) ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 6 in Fahrtrichtung Sinsheim auf der Höhe von Dielheim. Um kurz vor 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Strecke konnte wieder auf allen drei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.
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