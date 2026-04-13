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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kind von Hund gebissen

Mannheim (ots)

Am Samstag kam es um kurz vor 19 Uhr zu einem Zwischenfall zwischen einem 7-jährigen Mädchen und einem Hund in der Pflügersgrundstraße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte das Kind zunächst mit einem Dobermann auf dem Gehweg gespielt. Dabei soll sie den Hund am Schwanz gezogen haben, woraufhin der Dobermann sie mit dem Maul an den Haaren am Hinterkopf packte und zu Boden riss. Das Kind erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizeihundeführerstaffel Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung,

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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