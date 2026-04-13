Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Friedrichfelder Landstraße eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die 500 Kilo schwere Baumaschine war mit einer Kette und einem Schloss an einem Bagger gesichert. Die Diebe brachen das Vorhängeschloss jedoch auf und gelangten so an die Rüttelplatte. Aufgrund des Gewichts der Maschine ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs gewesen sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 entgegen.

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