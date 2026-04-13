PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Friedrichfelder Landstraße eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die 500 Kilo schwere Baumaschine war mit einer Kette und einem Schloss an einem Bagger gesichert. Die Diebe brachen das Vorhängeschloss jedoch auf und gelangten so an die Rüttelplatte. Aufgrund des Gewichts der Maschine ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger unterwegs gewesen sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:22

    POL-MA: Mannheim: Fünf geparkte Autos beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein noch unbekannter Sprinter-Fahrer kollidierte am Sonntagmorgen um 5:15 Uhr in der Jungbuschstraße mit fünf Autos, die am Straßenrand geparkt waren und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen Mercedes Sprinter gehandelt haben. An den ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:12

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 09:20 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Schloß-Wolfsbrunnenweg ein, indem sie zunächst über den Balkon stieg und im Weiteren die Fensterscheibe der Balkontür einschlug. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Unbekannten mehrere Zimmer ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:10

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Lastwagenfahrer betrunken unterwegs

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) - Am Sonntagabend war ein 34-jähriger Mann betrunken mit einem Sattelzug auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Autobahnpolizei Walldorf gegen 21:50 Uhr einen Sattelzug, der auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs sei, starke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren