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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 09:20 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Schloß-Wolfsbrunnenweg ein, indem sie zunächst über den Balkon stieg und im Weiteren die Fensterscheibe der Balkontür einschlug. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Unbekannten mehrere Zimmer sowie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

Präventionstipps - Schützen Sie sich vor Wohnungseinbrüchen

   - Einbruchhemmende Sicherheitstechnik: Nachrüstbare Schlösser, 
     Querriegelschlösser und Türspione erhöhen den Schutz erheblich.
   - Wachsames Miteinander: Sprechen Sie unbekannte Personen im 
     Treppenhaus freundlich an oder informieren Sie Nachbarn über 
     auffällige Beobachtungen.
   - Verdächtiges sofort melden: Zögern Sie nicht, den Notruf 110 zu 
     wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.
   - Kostenlose Beratung: Das Polizeipräsidium Mannheim bietet eine 
     kostenlose Einbruchschutzberatung an. Weitere Informationen 
     erhalten Sie unter www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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