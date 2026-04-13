Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der K 9711 bei Heidelberg wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 53-jährige Frau war gegen 9:30 Uhr mit ihrem Skoda auf der K 9711 in Richtung B 535 unterwegs. An der Einmündung zur Straße Neurott wollte sie nach links abbiegen, setzte den Blinker und bremste aufgrund von Gegenverkehr ab. Nachdem der Gegenverkehr passiert hatte, fuhr sie wieder an. Ein nachfolgender 30-jähriger Ford-Fahrer bemerkte den anfahrenden Skoda zu spät und fuhr auf diesen auf. Im Skoda lösten die Airbags aus. Die Fahrerin des Skoda und ihre 12-jährige Mitfahrerin erlitten durch die Wucht der Kollision leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd dauern an.

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